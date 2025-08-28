Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı; ikametlerde 3 bin 94, 1254 sentetik ecza ve 255,95 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.