Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı; ikametlerde 3 bin 94, 1254 sentetik ecza ve 255,95 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:28
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

E.Y. (37), E.Y. (41) ve M.T'ye (50) ait ikamette arama yapan ekipler, 3 bin 94 sentetik ecza ele geçirdi.

Başka bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.G'nin (27) ikametinde 255,95 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi buldu.

Canik ilçesinde şüpheli İ.P'nin (23) ikametindeki 1254 sentetik ecza'ya da el konuldu.

Gözaltılar

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

