Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
E.Y. (37), E.Y. (41) ve M.T'ye (50) ait ikamette arama yapan ekipler, 3 bin 94 sentetik ecza ele geçirdi.
Başka bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.G'nin (27) ikametinde 255,95 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi buldu.
Canik ilçesinde şüpheli İ.P'nin (23) ikametindeki 1254 sentetik ecza'ya da el konuldu.
Gözaltılar
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.