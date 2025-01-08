Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kavak ve Atakum ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kavak ilçesindeki Operasyon

Kavak'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 402 sentetik ecza hapı, ruhsatsız bir tabanca ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Bu operasyonda R.Y. ve O.S. gözaltına alındı.

Atakum'daki Gelişmeler

Atakum ilçesinde yapılan operasyonda ise 135 sentetik ecza hapı ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri sürmektedir.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.