DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:58
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kavak ve Atakum ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kavak ilçesindeki Operasyon

Kavak'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 402 sentetik ecza hapı, ruhsatsız bir tabanca ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Bu operasyonda R.Y. ve O.S. gözaltına alındı.

Atakum'daki Gelişmeler

Atakum ilçesinde yapılan operasyonda ise 135 sentetik ecza hapı ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri sürmektedir.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
2
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
3
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor