DOLAR
40,54 -0,06%
EURO
46,86 -0,04%
ALTIN
4.341,41 -0,09%
BITCOIN
4.781.013,89 -0,59%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:23
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası 6 şüpheli yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan operasyon, Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer, 6 şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
2
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı
3
Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu
6
Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
7
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor