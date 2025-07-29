Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası 6 şüpheli yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan operasyon, Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyon, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, toplamda 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, bir hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer, 6 şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 357 sentetik ecza hapı, 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, 3,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.