Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.
Operasyon Gerçekleştirildi
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, belirli adreslere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Ekiplerin hedefi, uzun süredir aranan hükümlü U.K. idi.
Yakalanma Süreci
Yapılan operasyonda, U.K. saklandığı ikamette tespit edilerek gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.