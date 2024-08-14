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Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası olan bir hükümlü, narkotik ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:05
Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon Gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, belirli adreslere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Ekiplerin hedefi, uzun süredir aranan hükümlü U.K. idi.

Yakalanma Süreci

Yapılan operasyonda, U.K. saklandığı ikamette tespit edilerek gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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