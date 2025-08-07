DOLAR
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 15:54
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, ekipler, belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen aramalarda S.K. (24) ve İ.G. (29) adlı zanlıların ikametlerinde önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda toplamda 222 gram esrar maddesi, 2 gram esrar tohumu, 16 kök kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tüfek bulundu. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 222 gram esrar maddesi, 2 gram esrar tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

