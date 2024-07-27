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Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Başladı

Samsun'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Yarışması, 18 ilden 45 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:22
Samsun'da Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması Başladı

Samsun'da Yamaç Paraşütü Yarışması Yoğun Katılımla Başladı

Samsun, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bu önemli organizasyon, THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar 15 Dakika Havada Kalıyor

Yarışmada, Karadeniz bölgesindeki 18 ilden gelen 45 sporcu, Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele ediyor. Sporcular, 15 dakika boyunca gökyüzünde kalarak hedef noktasına inmek için çaba sarf ediyorlar.

Yarışmaya İlişkin Açıklamalar

THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yarışmada ilk 10'a girenlerin Eskişehir'de yapılacak Türkiye finaline katılacağını belirtti. Yılmaz ayrıca, bu finalde ilk 8'e kalan sporcuların milli takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonlarında ülkemizi temsil edeceğini ifade etti. Karadeniz Bölgesi'nin meteorolojik olarak çok verimli bir yer olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu durumu direkt denizden gelen sabit rüzgarla ilişkilendirdi.

Gelecek Planları

Yarışmanın ilerleyen yıllarda Samsun'da Türkiye finaline ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirten Yılmaz, organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti. THSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz ise yamaç paraşütünün geniş kitlelere duyurulmasının amaçları arasında olduğunu söyledi.

Bu heyecan dolu organizasyon yarın sona erecek.

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef...

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef...

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef...

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef...

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katıldı.

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