Samsun'da Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi — OKA ve İletişim Başkanlığı İş Birliği

Samsun'da Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, basın mensuplarına yönelik "Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek.

OKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı tarafından imzalandı.

Eğitimin İçeriği ve Hedefleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan bu proje, Samsun’daki medya çalışanları ve kamu kurumlarının basın sorumlularının dijital medya ve yapay zekâ teknolojilerine uyumunu sağlamayı hedefliyor. Katılımcılara; yapay zekâ destekli haber metni üretimi, görsel-işitsel içerik geliştirme, veri analizi ve sosyal medya yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek.

Bu eğitimlerle katılımcıların mesleki kapasiteleri artırılarak daha hızlı ve güvenilir içerik üretmeleri sağlanacak. Katılımcılar, haber üretiminden doğrulama süreçlerine, veri analizi ve raporlamadan görsel-işitsel içerik geliştirmeye kadar pek çok alanda profesyonel beceriler kazanacak. Ayrıca, turizm tanıtımı odaklı dijital içerikler üreterek Samsun’un kültürel ve turistik değerlerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılacak.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Mehlika Dicle projenin önemi hakkında değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Teknik destek programımız, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje sayesinde medya çalışanları, teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek hem daha hızlı ve güvenilir bilgi akışı sağlayacak hem de Samsun’un turizm potansiyelinin tanıtımında modern, yenilikçi ve sürdürülebilir dijital stratejiler geliştirebilecekler" dedi.

Ebu Bekir Ayrancı ise dijital dönüşümde yerel medyanın kazanımlarına vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu eğitim programı aynı zamanda medya çalışanları arasında iş birliği ve deneyim paylaşımı ortamı oluşturacak. Gazeteciler, editörler ve basın sorumluları yapay zekâ destekli içerik üretimi, veri analizi ve dijital strateji geliştirme konularında uygulamalı beceriler edineceklerdir. Deepfake, dezenformasyon ve manipülatif içeriklerle mücadele konularında farkındalık artırılarak etik gazetecilik standartları desteklenecek. Bu proje, Samsun’daki medya sektörünün dijital çağa uyumunu hızlandıracak, yerel ve ulusal ölçekte medya rekabet gücünü artıracak ve ilin tanıtımında profesyonel bir dijital dönüşüm sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

