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Samsun'da Yengesini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Ordu'da Yakalandı

Samsun'da yengesini öldüren zanlı, Ordu'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:43
Samsun'da Yengesini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Ordu'da Yakalandı

Samsun'da Korkunç Bir Cinayet

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldüren zanlı, Ordu'nun Akkuş ilçesinde yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, Terme'nin İlimdağ Mahallesi'nde beş gün önce gerçekleşti. 37 yaşındaki üç çocuk annesi Fatma Demir, tartışma sırasında Mustafa Demir tarafından bıçaklandı. Mustafa Demir, olay sırasında annesi Esme Demir ve oğlu lise öğrencisi Ü.D.'nin yardımıyla hareket etti.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinden "pat pat" adı verilen tarım aracıyla kaçmaya çalışan Esme Demir ve oğlu Ü.D., köyde gözaltına alındı. Katil zanlısı Mustafa Demir, Akkuş ilçesinde saklandığı evde bulundu.

Adalet Süreci

Jandarma işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mustafa Demir ve oğlu Ü.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, anne Esme Demir'e ev hapsi cezaları verildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Öldürülen Fatma Demir'in kızı, sosyal medya hesabından annesinin son anlarına dair görüntüleri paylaştı, bu durum toplumda büyük bir üzüntü yarattı.

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