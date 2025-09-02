DOLAR
Samsun'da Ziynet Eşyası ve 100 Bin Lira Hırsızlığı: 2 Zanlı Serbest Bırakıldı

Samsun Atakum'da ziynet eşyası (250 bin TL) ve 100 bin lira çalınmasıyla gözaltına alınan B.A. ve H.B., savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:13
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir hırsızlık soruşturmasında, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki zanlı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira'nın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheliler tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.A. (43) ve H.B. (42) yakalandı ve emniyete götürüldü.

Gözaltındaki zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından her iki şüpheli de serbest bırakıldı.

