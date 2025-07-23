Samsun'daki Boğulma Olayında İki Genç Toprağa Verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Kılıçgüney Baraj Gölü'nde serinlemek için girdikleri suyun derinliklerine dalarak boğulan 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cenazesi, defnedilmek üzere teslim alındı.

Cenazelerin otopsisi tamamlandıktan sonra, aileleri tarafından alınarak Arıca Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada gerçekleştirilen cenaze namazının ardından, gençlerin cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özdemir ve Gülünay'ın aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ve birçok vatandaş katıldı.

Öte yandan, önceki gün serinlemek amacıyla baraj gölüne giren İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, bir süre sonra gözden kaybolmuş; yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, Arıca Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, Arıca Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.