Samsun'daki Karavan Parklar Uluslararası Turistleri Ağırlıyor

Samsun'daki Karavan Parklarının Uluslararası Çekim Gücü

Samsun, 4 ilçesinde bulunan karavan parklarıyla, 43 ülke ve 79 şehirden yerli ile yabancı turistleri misafir ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atakum, Canik, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan bu parklar, tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin karavan turizminde parlayan yıldızı haline geldi. Belediyemize ait 4 karavan park, 79 şehir ve 43 ülkeden binlerce tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Turistler, Karadeniz’in tadını çıkarmak için rotalarını Samsun'a çeviriyor." ifadelerini kullandı.

Kaliteli Hizmet ve Doğayla İç İçe Bir Tatil

Doğan, karavan parklarındaki hizmetleri şu şekilde özetledi: "Sıcak duş, tuvalet ve çamaşırhane gibi olanaklar sunuyoruz. Misafirleriz sadece tatilin, denizin ve doğanın tadını çıkarıyorlar."

Samsun'un Doğal ve Tarihi Güzellikleri

Başkan Doğan, Samsun'un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası kamp ve karavan turizmi için özel bir önem taşıyor. Türkiye’nin karavan turizmine önemli katkı sağlayacak bir şehiriz. Şehirimizin öneminin farkındayız ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Park Yerleri ve Turizm Stratejisi

Karavan turizminde düzenli park alanlarının sağlanmasının önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Doğan, "Sahillerimizin en iyi şekilde kullanılması, hem turizme hem de şehrimize hizmet etmeye devam etmesi hayati öneme sahip. Bizler, odak noktamız Samsun diyerek, şehrimizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.