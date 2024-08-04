Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'daki Karavan Parklar Uluslararası Turistleri Ağırlıyor

Samsun'daki karavan parkları, 43 ülkeden gelen turistleri ağırlayarak önemli bir tatil destinasyonu haline geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:45
Samsun'daki Karavan Parklar Uluslararası Turistleri Ağırlıyor

Samsun'daki Karavan Parklarının Uluslararası Çekim Gücü

Samsun, 4 ilçesinde bulunan karavan parklarıyla, 43 ülke ve 79 şehirden yerli ile yabancı turistleri misafir ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atakum, Canik, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yer alan bu parklar, tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin karavan turizminde parlayan yıldızı haline geldi. Belediyemize ait 4 karavan park, 79 şehir ve 43 ülkeden binlerce tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Turistler, Karadeniz’in tadını çıkarmak için rotalarını Samsun'a çeviriyor." ifadelerini kullandı.

Kaliteli Hizmet ve Doğayla İç İçe Bir Tatil

Doğan, karavan parklarındaki hizmetleri şu şekilde özetledi: "Sıcak duş, tuvalet ve çamaşırhane gibi olanaklar sunuyoruz. Misafirleriz sadece tatilin, denizin ve doğanın tadını çıkarıyorlar."

Samsun'un Doğal ve Tarihi Güzellikleri

Başkan Doğan, Samsun'un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası kamp ve karavan turizmi için özel bir önem taşıyor. Türkiye’nin karavan turizmine önemli katkı sağlayacak bir şehiriz. Şehirimizin öneminin farkındayız ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Park Yerleri ve Turizm Stratejisi

Karavan turizminde düzenli park alanlarının sağlanmasının önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Doğan, "Sahillerimizin en iyi şekilde kullanılması, hem turizme hem de şehrimize hizmet etmeye devam etmesi hayati öneme sahip. Bizler, odak noktamız Samsun diyerek, şehrimizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı...

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı...

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı...

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı...

Samsun'da 4 ilçede yer alan karavan parklar, 43 ülke ve 79 şehirden gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor