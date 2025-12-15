DOLAR
Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Amasya’da boş sulama havuzuna düşen yavru karaca, Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi; durumu iyi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:57
Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca Kurtarıldı

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi’nde boş haldeki bir sulama havuzuna yavru bir karaca düştü. Olayı fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havuzun içine merdivenle inen itfaiye mensupları, karacayı nazikçe tutarak ayaklarını iple bağlayarak yukarı çıkardı. Kurtarma anı ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede sonuçlandı.

Kurtarılan karaca, ilk kontrolün ardından yaralanan ayağının tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Yapılan açıklamada, karacanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Boş havuza düşen yavru karacayı itfaiye ekipleri kurtardı

Boş havuza düşen yavru karacayı itfaiye ekipleri kurtardı

