Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla’dan Eğitim Destek Derneğine Ziyaret

İstişare ve iş birliği vurgusu

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği’ni ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Atilla, Dernek Başkanı Yücel Aras ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette, ilçedeki eğitim faaliyetlerine verilecek destekler ve yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaymakam Atilla, misafirperverliklerinden dolayı Dernek Başkanı Yücel Aras ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

