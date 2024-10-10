Samsun Emniyet Müdürlüğü Yeni Araçlarla Güçleniyor

Samsun Emniyet Müdürlüğüne 91 Yeni Araç Tahsis Edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği törenle bünyesine kattığı 91 yeni aracı hizmete sundu. Törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun'un güvenliği için 24 saat görevde olduklarını belirtti.

Artan Ekip Sayısı ve Etkin Suçla Mücadele

Yeni araçlar sayesinde resmi ekip sayısının %86, sivil ekip sayısının %21 ve trafik ekip sayısının %14 oranında arttığını ifade eden Arıbaş, yenilenen trafik ekip araçlarıyla saha çalışmasının güçlendiğini vurguladı. Bu yıl aranan şahıs yakalamada ülke genelinde ikinci sırada yer aldıklarını kaydeden Arıbaş, suç aydınlatma oranlarının %97,1 gibi yüksek bir seviyede olduğunu söyledi.

Samsun'un Huzuru için Kararlı Mücadele

Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak temel ilkelerinin kentin güvenliği olduğunu belirten Arıbaş, organize suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri ve kadına karşı şiddet gibi sorunlarla kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti. "Şehrimizde hiçbir suçlu rahatça dolaşamayacak," diyen Arıbaş, yasal işlemlerin titizlikle gerçekleştirileceğini kaydetti.

Dua ve Tören

Törende İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından 91 yeni araç dualarla hizmete girdi. Törene Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni aracın hizmete girmesi dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni aracın hizmete girmesi dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni aracın hizmete girmesi dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 91 yeni aracın hizmete girmesi dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.