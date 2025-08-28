Samsun İlkadım'da 9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun İlkadım'da büyük uyuşturucu operasyonu

9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 9 bin 31 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.B (26)'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.