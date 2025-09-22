Samsun Kadın Mühendis Okulu İlk Mezunlarını Verdi

OKA, TOBB ve Samsun Model Fabrika işbirliğiyle uygulamalı eğitim

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika işbirliğiyle hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu ilk dönem mezunlarını verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı teması olan “Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı” doğrultusunda düzenlenen okulun mezuniyet töreninde 15 kadın mühendis mezuniyet belgesini aldı.

Eğitim içeriği ve uygulama

Program kapsamında kadın mühendislere endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik alanlarında eğitim verildi. Eğitimler, sanayi örnekleri, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

Katılımcılar 5 farklı firmanın dönüşüm projelerinde aktif rol üstlendi; henüz program tamamlanmadan bazı katılımcılar istihdam edildi. Mezunlara yönelik mentorluk ve yönlendirme desteğinin sürdürüldüğü belirtildi.

Törende yapılan açıklamalar

Törenin yapıldığı Samsun Model Fabrika'da konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mihriban Akyüz, bu projenin kadın mühendislerin sanayide daha görünür olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu proje detaylarını şöyle aktardı: "Projemiz yaklaşık 5 ay sürmüştür. 15 kadın mühendis 8 günlük uygulamalı teorik eğitimden sonra 5 firmada öğrendikleri yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında staj yapmışlardır.”