Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
Çukurbük Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında kaza
Samsun'un Kavak ilçesinde, asfalt yapım çalışmaları sırasında bir kişinin kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Olay, Çukurbük Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 55 AFM 627 plakalı kamyonun altında kalan Mustafa Kıvrak (60) isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti.
İşitme engelli olduğu öğrenilen Kıvrak'ın cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.