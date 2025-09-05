DOLAR
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde asfalt kamyonunun altında kalan Mustafa Kıvrak (60) hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:24
Çukurbük Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında kaza

Samsun'un Kavak ilçesinde, asfalt yapım çalışmaları sırasında bir kişinin kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay, Çukurbük Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait 55 AFM 627 plakalı kamyonun altında kalan Mustafa Kıvrak (60) isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti.

İşitme engelli olduğu öğrenilen Kıvrak'ın cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

