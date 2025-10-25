Samsun Kavak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Gökmen Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:24
Samsun Kavak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Samsun Kavak'ta Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Kaza Detayı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, Kadir Gökmen Şahin (23) idaresindeki 55 BV 530 plakalı otomobil, Mahmutlu mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Uysal (26)ın kullandığı 31 ASB 433 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Samsun'un Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine...

Samsun'un Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine...

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü
2
Samsun'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı — Büyükşehir ve İHH Ortaklaşa
3
İzmir Bayraklı'da Evde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu — Beşinci'den Gazze ve Gençlik Mesajı
6
Çorum'da kalp krizi geçiren kişi pencereden giren sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı
7
Trakya Keşif Fest Edirne'de Sona Erdi: Bayraktar TB2 İlgi Odağı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi