Samsun Merkezli Büyük 'Change' Araç Operasyonu: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen kapsamlı bir operasyon sonucunda, ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli veya yurt dışından getirilen araçlarla "change" yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 50 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 50 zanlıdan 20'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 30 zanlı adliyeye götürüldü.

Ayrıca, Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modelde yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı araçlarla "change" yapılarak satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu gözaltı kararı verilen 50 şüpheli, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir gibi illerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.