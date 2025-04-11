DOLAR
38,06 -0,28%
EURO
43,42 -1,82%
ALTIN
3.938,64 -1,95%
BITCOIN
3.122.260,48 -2,69%

Samsun Merkezli Büyük 'Change' Araç Operasyonu: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da düzenlenen 'change' operasyonunda 50 şüpheliden 30'u adliyeye gönderildi. Olay, 18 ilde ağır hasarlı araçlarla dolandırıcılığı kapsıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:41
Samsun Merkezli Büyük 'Change' Araç Operasyonu: 30 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen kapsamlı bir operasyon sonucunda, ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli veya yurt dışından getirilen araçlarla "change" yaparak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 50 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 50 zanlıdan 20'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 30 zanlı adliyeye götürüldü.

Ayrıca, Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modelde yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı araçlarla "change" yapılarak satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu gözaltı kararı verilen 50 şüpheli, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir gibi illerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan...

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan...

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!
2
Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak
3
Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!
4
Kilis'te Kaybolan 26 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
5
İstanbul Havalimanı, Hava Kargoda Dünyanın Dağıtım Merkezi Olmayı Hedefliyor
6
Türkiye'nin Yeni İnsansız Kara Araçları 'Fedaileri' Göreve Başladı
7
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!