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Samsun Merkezli FETÖ Soruşturmasında 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli üç ilde FETÖ'nin finansal yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 09:13
Samsun Merkezli FETÖ Soruşturmasında 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da FETÖ Soruşturması: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Oldu

Samsun merkezli olarak yürütülen FETÖ soruşturmasında, iki döner zincirine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu, bu şüphelilerin 10'unun işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri hâlâ devam etmektedir.

Bu soruşturma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahip olduğu döner işletmelerinin, Türkiye genelindeki şubelerinin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Operasyon, FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı suçlaması ile başlatılmıştır.

27 Mayıs tarihinde yapılan operasyonda, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlilerinin de bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik...

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik...

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında iki döner zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

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