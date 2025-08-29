DOLAR
Samsun Merkezli Sahte İlan Dolandırıcılığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; 200+ mağdur, yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:38
Operasyon ve gözaltılar

Samsun merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüpheliler yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmalarında, D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) gözaltına alındı.

Adli süreç

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E.A. ile O.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Z.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden M.Y. (35)'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Suç yöntemi ve mağdur sayısı

Emniyetin tespitine göre, şüpheliler tatil dönemini fırsat bilerek vatandaşların konaklama taleplerini hedef aldı. Sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları yayımlayan zanlılar, ilanları görenlerle temasa geçerek güven kazandıktan sonra gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta adı altında para talep etti.

Soruşturmada, şüphelilerin 200'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İncelemelerde zanlıların banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığı ortaya çıktı.

Eş zamanlı baskın

Samsun, Zonguldak ve Muğla'da belirlenen adreslere 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

