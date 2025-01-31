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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Samsun'da yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:05
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyon Detayları

4 ilde, yani Samsun, Sinop, Amasya ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak düzenlenen bu operasyon sonucunda, M.A.A, U.S, N.A, C.S, A.A.Ö. ve Ü.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramalarda toplam 24 dijital materyal ele geçirdi. Bu materyaller arasında cep telefonları, tabletler, akıllı saatler ve bilgisayarlar yer aldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Şüphelilerden C.S. ve A.A.Ö., jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler M.A.A, N.A. ve Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına...

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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