Samsun-Sinop Karayolu'nda Tır, Otomobili 20 Metre Sürükledi

Samsun-Sinop karayolunda 55 NE 898 plakalı tır, 55 ATY 35 plakalı otomobile çarparak aracı yaklaşık 20 metre sürükledi; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:50
Kaza Sinop istikameti yönünde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 NE 898 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 55 ATY 35 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın önünde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Olay yerinde büyük panik yaşandı ancak şans eseri otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası polis ve ekipler olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

