Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Samsun Tekkeköy'de sahte marka operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri çok sayıda sahte markalı ürün ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Olayla ilgili çalışma, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. Ekipler, şüpheliler O.C. (32) ve A.F.Y'nin (42) iş yerlerinde "marka ve patent kanununa muhalefet" suçuna dair ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ele geçirilen ürünler

Gökçe Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait ürünler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1490 tişört, 40 eşofman takımı, 379 pantolon, 24 üst eşofman, 569 gömlek, 80 boxer, 23 mevsimlik mont, 51 şort, 11 çorap, 4 parfüm ve 4 mont bulunuyor.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için jandarma ekiplerince götürüldü.

