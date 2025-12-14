DOLAR
Samsun Teknopark'ta 8 x 1000 m² Hangar: Ar-Ge Firmalarına Dev Altyapı

Samsun Teknopark, 8 adet 1000 metrekarelik hangarla Ar-Ge firmalarına 8 bin m²'lik geniş ve esnek üretim, prototip ve test altyapısı sundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:46
Samsun Teknopark'ta 8 x 1000 m² Hangar: Ar-Ge Firmalarına Dev Altyapı

Samsun Teknopark'ta 8 x 1000 m² hangar ile Ar-Ge'ye yeni soluk

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi alanına sahip olan Samsun Teknopark, Ar-Ge firmalarına yönelik önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Teknopark bünyesinde oluşturulan 8 adet ve toplamda 8 bin metrekare alana sahip hangarların firmalara geniş ve esnek çalışma imkanı sunduğu belirtildi.

Hangarların teknik özellikleri

Yüksek tavanlı ve geniş hacimli olarak tasarlanan modern hangar alanları, makine-teçhizat yerleşimi, büyük ölçekli üretim ekipmanlarının kurulumu ve özel laboratuvarların oluşturulmasına uygun şekilde planlandı. Her biri 1000 metrekarelik olan bu hangarlar; medikal, elektronik, savunma sanayi, tarım teknolojileri ve endüstriyel üretim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına hizmet verecek.

Firmalara sağladığı avantajlar

Bu altyapı sayesinde firmaların üretim, prototipleme ve test süreçlerinde karşılaştıkları fiziki alan yetersizlikleri ortadan kaldırılacak. Hangarlar, prototip geliştirme çalışmaları, test ve üretim hatlarının kurulumu ile firmaların kendi Ar-Ge ve üretim altyapılarını özgürce şekillendirebilmelerine olanak tanıyacak; büyüme ve ölçeklenme süreçlerine katkı sağlayacak.

Bölgesel etkisi ve yatırım çekiciliği

Açıklamada, Samsun Teknopark'ın bu geniş hangar kapasitesiyle Karadeniz Bölgesi’nde Ar-Ge faaliyetlerinin kesintisiz, konforlu ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine imkan tanıyan tek merkez olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Altyapı yatırımının mevcut firmaların gelişimini desteklediği ve yeni yatırımcılar için Samsun’u cazip bir teknoloji ve Ar-Ge üssü haline getirdiği ifade edildi.

