Samsun Terme'de Düğün Konvoyunda Çekici Sürücüsüne 19 bin 527 lira Ceza, Ehliyete El Konuldu

Terme'de düğün konvoyundaki çekici sürücüsü K.D.'ye emniyet şeridini kullanma, makas atma ve trafik tehlikesi nedeniyle 19 bin 527 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:45
Samsun Terme'de Düğün Konvoyunda Çekici Sürücüsüne 19 bin 527 lira Ceza, Ehliyete El Konuldu

Samsun Terme'de düğün konvoyunda çekici sürücüsüne ceza

Emniyetince yapılan tespit ve uygulama

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde, düğün konvoyunda yer alan çekicinin çeşitli trafik ihlallerinde bulunduğu belirlendi.

Görüntülerden sürücünün K.D. olduğu tespit edildi. Ekipler, sürücüye 'emniyet şeridini kullanmak', 'makas atmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak' suçlarından işlem yaptı.

Uygulanan para cezası 19 bin 527 lira olarak kaydedildi ve sürücünün ehliyetine geçici süre el konuldu. Sürücü ayrıca sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Yetkililerin açıklaması

Emniyet yetkilileri, sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan çalışmayla sorumlu sürücünün tespit edilip gerekli cezai işlemlerin uygulandığını duyurdu.

