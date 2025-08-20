DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,69 0,03%
ALTIN
4.375,88 -0,08%
BITCOIN
4.644.798,99 -0,03%

Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde bir otomobilin park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:16
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkiinde kaza

Samsun'un Terme ilçesinde, yol kenarında park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsünün Ahmet Ö. olduğu öğrenilen 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römorkun altına giren otomobildeki sürücü Yusuf Y. ile birlikte Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise olay yerinden alınarak Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsü Yusuf Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü...

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü...

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
2
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
3
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
4
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
6
Pakistan'da Muson Felaketi: Ölü Sayısı 746'ya Yükseldi
7
Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek