Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkiinde kaza

Samsun'un Terme ilçesinde, yol kenarında park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsünün Ahmet Ö. olduğu öğrenilen 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römorkun altına giren otomobildeki sürücü Yusuf Y. ile birlikte Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ise olay yerinden alınarak Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsü Yusuf Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

