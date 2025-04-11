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Samsun Terme'de Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşımda Aksamalar

Samsun'un Terme ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve kurtarma çalışmaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:53
Samsun Terme'de Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşımda Aksamalar

Samsun'un Terme İlçesinde Kar Yağışı Etkili

Samsun'un Terme ilçesi, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ile beyaza büründü. Bu durum, bölgede çeşitli aksamalara yol açtı.

Ulaşımda Sorunlar ve Kurtarma Çalışmaları

Kar yağışının etkili olduğu bazı yerleşim birimlerinde, ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Yolda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla sorunsuz bir şekilde kurtarıldı.

Belediye Ekiplerinin Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekibi, kar küreme çalışmalarıyla yolların açık kalmasını sağlarken, Terme Belediyesi de cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sürücüler için Dikkat Uyarısı

Bu arada, trafik ekipleri, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden...

Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden...

Samsun'un Terme ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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