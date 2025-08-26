DOLAR
Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Samsun Terme'de yolcu otobüsünün yol kenarındakilere çarpması sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi; sürücü tutuklandı, kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:22
Kaza ve Son Durum

Samsun'un Terme ilçesinde, 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsünün yol kenarında bir kamyonete branda çekmeye çalışanlara çarpması sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kazada ağır yaralanan M.Y., tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitiren A.Y. (47) ile birlikte ölü sayısı ikiye ulaştı. Kazada yaralanan diğer kişi M.Y. (71) olarak kaydedildi.

Sürücü ve Hukuki Süreç

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.H.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza Anı ve Görüntüler

Olay anı, yolcu otobüsünün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y.'ye otobüsün çarpma anı yer alıyor. Kazıda söz konusu kamyonetin plakası 55 ADU 207, otobüsün bağlı olduğu firma ise Sahil Seyahat olarak belirtildi.

