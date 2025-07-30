Samsun'un Dürtmen Dağı'nda Dronla Görüntülenen 'Sis Denizi'

Samsun'un Dürtmen Dağı'nda Görkemli 'Sis Denizi'

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı, doğal güzellikleriyle göz alıyor. Bu muhteşem dağda oluşan 'sis denizi', dron ile kaydedildi.

Dürtmen Dağı Hakkında Bilgiler

Alaçam ilçesi sınırlarındaki Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunmaktadır. Doğaseverlerin ilgi odağı haline gelen dağ, yürüyüş rotasında yer almakta.

Ziyaretçiler, araçla belirli bir noktaya kadar ulaşabilmekte ve ardından yürüyüşle Dürtmen Dağı'nın zirvesine çıkmaktadır. Dağın çevresinin bazen sisle kaplanması, görsel bir şölen sunarak yalnızca zirvesinin görünmesini sağlamaktadır.

Dürtmen Dağı'ndaki yoğun sis, adeta bir deniz manzarası oluşturmakta ve bu eşsiz görüntüler, dron ile kaydedilerek izleyicilere sunulmaktadır.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan "sis denizi", dronla kaydedildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan "sis denizi", dronla kaydedildi.