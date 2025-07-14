Samsun Valisi Tavlı, Şehit Aileleri ve Gazilerle 15 Temmuz'u Kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Tavlı, Mavi Işıklar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında, demokrasi şehitlerine rahmet diledi.

Vali Tavlı, milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin 15 Temmuz'u nasıl bir zaferle taçlandırdığını vurgulayarak, "Aziz milletimizin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olan 15 Temmuz'da, hain darbe girişimi ve işgal teşebbüsü, aziz milletimizin gayretleriyle engellenmiştir. Hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği bu darbe girişimine direnmek için Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tek yürek olan aziz milletimiz, meydanlara koşarak milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmış, durumu bir demokrasi zaferine dönüştürmüştür," dedi.

15 Temmuz'un Anlamı ve Önemi

Vali Tavlı, devamında "Tıpkı Çanakkale ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de aziz Türk milletinin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. Tüm zorluklara rağmen kazandığımız Milli Mücadele'de olduğu gibi aziz milletimiz bir kez daha destan yazmıştır," şeklinde konuştu.

Vatanseverlik Vurgusu

Samsunlu 15 Temmuz şehitlerinden Sevgi Yeşilyurt, Ferdi Yurduseven ve Muhammet Ali Aksu'nun da unutulmayacağını vurgulayan Tavlı, "Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, özgür ve onurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunun arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Allah'ın izniyle, millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak şekilde yaşamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Tavlı, aziz şehitler ve kahramanlardan aldıkları ilham ve cesaretle vatanlarına gerektiğinde canları pahasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Programa; şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Mavi Işıklar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda bir araya geldi. Vali Tavlı, programda konuşma yaptı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle Mavi Işıklar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda bir araya geldi. Vali Tavlı, programda konuşma yaptı.