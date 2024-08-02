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Samsun ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:13
Samsun ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Törenleri Düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop’da çeşitli gıyabi cenaze namazları gerçekleştirildi.

Samsun'da Gıyabi Cenaze Namazı

Samsun'da, İl Müftüsü Süleyman Çakır tarafından cuma namazı çıkışında Büyük Camide Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından, Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi ve tekbirler getirildi. Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Amasya'daki Tören

Amasya'da ise Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda cuma namazı sonrası gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından kıldırıldı. Törene Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez başta olmak üzere birçok kişi katıldı.

Kastamonu ve Sinop'taki Etkinlikler

Kastamonu'da Nasrullah Camisi avlusunda da gıyabi cenaze namazı kılındı. Törene sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Sinop'ta ise İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından Alaaddin Camisi'nde cenaze namazının ardından dua yapıldı. Vali Mustafa Özarslan ve birçok vatandaş bu törenlerde yer aldı.

Bu etkinlik, İsmail Heniyye ve yaşamını yitiren Filistinlilere olan saygının bir ifadesi olarak gerçekleşti.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Samsun'da cuma namazı çıkışı Büyük Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

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