Samsun Vezirköprü'de Traktör ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun Vezirköprü'de traktör ile saman yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:33
Kaza Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile saman balyası taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır, toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Sinop kara yolu Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. İrfan K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör ile Fahri A'nın idaresindeki 55 ARK 284 plakalı saman yüklü kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, kamyonet ise yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan İsa A. ve traktörde bulunan Sefa K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Fahri A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

