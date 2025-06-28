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Samsun Vezirköprü'de Yangın: 11 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 11 dönüm buğday arazisi ve 50 dönüm anız zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 18:12
Samsun Vezirköprü'de Yangın: 11 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Samsun Vezirköprü'de Yangın Paniği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde meydana gelen yangın, buğday ekili arazilerde büyük zarara yol açtı. Yangın, yaklaşık 11 dönüm buğday ekili alanın yanı sıra 50 dönüm anız olan bölgede de hasara neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangınla mücadeleye Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesi için vatandaşların da desteğiyle çalışmalar gerçekleştirilerek, yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelere devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.

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