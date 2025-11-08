Samsun Yeni OSB'de Kanal Drenajı Tamamlandı, Taş Nakliyesi Sürüyor

Samsun Yeni OSB'de kanal drenajı tamamlandı; taş temini ve nakliyesi devam ediyor. Proje maliyeti, uzunluklar ve nakledilen taş miktarı açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:54
Samsun Yeni OSB'de Kanal Drenajı Tamamlandı, Taş Nakliyesi Sürüyor

Samsun Yeni OSB'de kanal drenajı tamamlandı, taş nakliyesi sürüyor

Ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB)nde, kanal drenaj çalışmaları tamamlandı; taş temini ve nakliye çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Proje detayları

Sanayi yatırımlarında ivme kazanan Samsun'da, altyapıyı güçlendirmek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan Samsun Yeni OSB Kanal Drenajı Projesi 28 milyon TL maliyetle tamamlandı.

Proje kapsamında bin 170 metre trapez açık kanal, 2 adet prefabrik kirişli köprü ile 2 bin 200 metre prefabrik beton direkli tel çit ve korkuluk imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca toplam bin 40 metre uzunluğunda trapez kanal açılarak; sağ sahilde bin 40 metre, sol sahilde 180 metre olmak üzere istifli taş tahkimat çalışmaları tamamlandı.

İş, keşif bedelini aşmadan ve yüzde 100 gerçekleşme oranıyla tasfiye edildi. Islah hattının toplam uzunluğu ise 1 kilometre olarak belirlendi.

Taş temini ve nakliyesi

Samsun Yeni OSB Çobanyatağı Deresi Taş Temini 1. Kısım işi ise 46 milyon 408 bin TL bedelle yürütülüyor. Proje Eylül ayında başlatıldı ve fiziki gerçekleşme oranı şu anda yüzde 10 seviyesinde.

İdare imkanlarıyla yapılacak imalatlarda kullanılmak üzere tahkimat ve istifsiz dolgu taşları satın alınarak sahaya naklediliyor. Şu ana kadar 13 bin 980 ton taşın nakliyesi tamamlandı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

