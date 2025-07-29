Samsunlu Atakan Demir, Yabancı Dil Testi'nde Türkiye 5'incisi: Hedefi Doktorluk

Samsun Final Fen Lisesi Öğrencisi Atakan Demir'in Başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi oturumuna katılan Samsun Final Fen Lisesi öğrencisi Atakan Demir, gösterdiği olağanüstü performansla Türkiye genelinde 5. sıraya yerleşti. İngilizce oturumunda 80 sorudan 79'unu doğru yanıtlayan Demir, bu alandaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tıp Eğitimi Hedefi ve Gelecek Planları

Demir, üniversitede tıp eğitimi almayı hedefliyor. YDT'deki başarısıyla birlikte, sayısal puan türünde 24. sırada yer alan Atakan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) de 120 sorunun 118'ini doğru yanıtlayarak Türkiye 6'ncısı olmayı başardı. Sınav sonuçları açıklandığında büyük bir sevinç yaşayan genç, bu mutluluğunu ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Çalışma Disiplini ve Destek

Atakan, düzenli çalışma alışkanlıkları üzerinden şu ifadeleri kullandı: "11'inci sınıfın başından itibaren düzenli şekilde çalıştım. Arkadaşlarımla karşılıklı destek olduk. Sınıf öğretmenim Serdar hocaya da büyük teşekkür ediyorum; bana ve tüm sınıf arkadaşlarıma birebir ilgi gösterdi. Okulumuz sağladığı imkanlarla bana büyük katkı sağladı."

Günlük 2 ila 3 saat ders çalıştığını belirten Demir; boş zamanlarında oyun oynayıp sinemaya gitmesine rağmen ders çalışmalarını ihmal etmediğini vurguladı. Hedefinin her zaman tıp olduğunu belirten Demir, "İlk 1000 bekliyordum, ama sonuçlar beni biraz şaşırttı. Yine de hedefim değişmedi, İstanbul'da tıp okumak istiyorum." dedi.

Aile ve Okul Desteği

Baba Bora Demir, oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. "Biz kitap okumayı seven bir aileyiz. Atakan'ın TYT'de kitap okumanın faydasını gördüğünü düşünüyorum. Okuduğunu anlama ve hızlı kavrama uç bir beceri gerektiriyordu ve bu da Atakan'ın başarısını gösterdi" şeklinde konuştu.

Okulun Başarısı ve Teşekkür

Samsun Final Okulları Genel Müdürü ve kurucusu Cengiz Karaca, 30 yıllık meslek hayatında iki puan türünde ilk 10'a giren öğrenci hatırlayamadığını vurgulayarak, bunun büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Karaca, başarı için düzenli çalışmanın önemine değinerek, "Bu başarıda çocuğumuzun gayretleri, emekleri en başta geliyor. Ailevi destek ve öğretmenlerimizin katkısı ile Atakan bu başarıyı elde etti. Kendisine tekrar tebriklerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) başarısıyla Türkiye 5'incisi olan Samsun Final Fen Lisesi öğrencisi Atakan Demir, üniversitede tıp alanında eğitim almayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) başarısıyla Türkiye 5'incisi olan Samsun Final Fen Lisesi öğrencisi Atakan Demir, üniversitede tıp alanında eğitim almayı hedefliyor.