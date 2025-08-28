Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Fuat Çapa 'Rakibimizden daha iyi oynadık'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, maç sonrası değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik".

Maç Değerlendirmesi

"Deplasmanda iyi oynadık. İçeride de bugün gayet iyi oynadık. Girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir sonuç izlemiş olurduk. Savunma ağırlıklı, çok iyi organize olabile, bugüne kadar hep beraberliklerle grup atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligi çok fazla oynanmış, deneyimli olan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik."

Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Futbol direktörü Fuat Çapa, maçın ardından açıklamada bulundu.