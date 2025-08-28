DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48 0,13%
ALTIN
4.508,3 -0,03%
BITCOIN
4.606.204,01 -0,05%

Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Fuat Çapa 'Rakibimizden daha iyi oynadık'

Samsunspor, Panathinaikos'la 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında elendi; Fuat Çapa takımının daha iyi oynadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:35
Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Fuat Çapa 'Rakibimizden daha iyi oynadık'

Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Fuat Çapa 'Rakibimizden daha iyi oynadık'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, maç sonrası değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik".

Maç Değerlendirmesi

"Deplasmanda iyi oynadık. İçeride de bugün gayet iyi oynadık. Girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir sonuç izlemiş olurduk. Savunma ağırlıklı, çok iyi organize olabile, bugüne kadar hep beraberliklerle grup atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligi çok fazla oynanmış, deneyimli olan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik."

Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un Futbol direktörü Fuat Çapa, maçın ardından açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Benkiran'dan Müslüman Liderlere Çağrı: 'Gazze'yi İsrail Ablukasından Kurtarın'
2
Smotrich'ten Tartışmalı Çağrı: Gazze'nin Kuzeyini "Açlık ve Susuzluktan Öldürecek" Bölge Yapın
3
Gündem Özeti — 29 Ağustos 2025: TBMM Olağanüstü Toplantı ve Gazze Gelişmeleri
4
Zafere Doğru Konseri 29 Ağustos'ta AKM'de
5
Hakan Fidan: Netanyahu’nun Politikası 'Soykırım', İsrail Yalnızlaşıyor
6
Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Fuat Çapa 'Rakibimizden daha iyi oynadık'
7
Diyarbakır'da Park Halindeki Tır Alev Aldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı