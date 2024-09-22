DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Samsunspor Taraftarları Narin Güran'ın Kabri Başında

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği, Narin Güran'ın kabrini ziyaret ederek sosyal bir mesaj verdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:33
Samsunspor Taraftarları Narin Güran'ın Kabri Başında

Samsunspor Taraftarları Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş olan Narin'in cansız bedenine ise 8 Eylül'de ulaşıldı. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin'in Mezarında Dua ve Karanfil

Merkez Bağlar'daki Mezarlık'ta yer alan Narin Güran'ın kabri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar tarafından da ziyaret edilmektedir. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve 20 dernek üyesi, Narin'in kabrinde dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Beyaz Tişört ve Mor Forma

Dernek üyeleri, Narin'in fotoğrafının yer aldığı beyaz tişörtler giyerek, 21 dilde 'Kadına şiddete hayır' yazılı ve Narin'in isminin de yer aldığı mor 21 numaralı formayı mezara bıraktı. Ayrıca, mezarın çevresine "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astılar.

Aileler Derneği Başkanı'nın Açıklamaları

Cüneyt Şenkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in trajik ölümünün kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Samsunspor taraftarları olarak bu ziyaretle, Narin'e dua etmek ve sosyo-kültürel bir mesaj vermek istediklerini ifade eden Şenkal, "Çocuklarımız, bizim geleceğimizdir. Onların kaybı hepimizi yaralıyor. Narin'in kaybı da tüm toplumumuzu derinden üzüyor" şeklinde konuştu.

Adalet Mesajı

Şenkal, Narin'e Allah'tan rahmet dilerken, Diyarbakır halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. "Adaletten kimse kaçamaz. Bizler adaletin sağlanacağına inanıyoruz" diyerek, toplumun duyarlılığının önemine dikkat çekti.

Dernek üyeleri, ziyaretten sonra Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Samsunspor maçına gitmek üzere Rize'ye yola çıktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin...

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
İzmir'de Sanatçılardan Filistin'e Destek Yürüyüşü
6
Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor
7
Bilecik'te Çukurören Biberi Kurutma Sezonu Başladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü