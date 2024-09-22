Samsunspor Taraftarları Narin Güran'ın Kabri Başında

Samsunspor Taraftarları Narin Güran'ın Kabrini Ziyaret Etti

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş olan Narin'in cansız bedenine ise 8 Eylül'de ulaşıldı. Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin'in Mezarında Dua ve Karanfil

Merkez Bağlar'daki Mezarlık'ta yer alan Narin Güran'ın kabri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar tarafından da ziyaret edilmektedir. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve 20 dernek üyesi, Narin'in kabrinde dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Beyaz Tişört ve Mor Forma

Dernek üyeleri, Narin'in fotoğrafının yer aldığı beyaz tişörtler giyerek, 21 dilde 'Kadına şiddete hayır' yazılı ve Narin'in isminin de yer aldığı mor 21 numaralı formayı mezara bıraktı. Ayrıca, mezarın çevresine "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astılar.

Aileler Derneği Başkanı'nın Açıklamaları

Cüneyt Şenkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Narin'in trajik ölümünün kendilerini derinden etkilediğini belirtti. Samsunspor taraftarları olarak bu ziyaretle, Narin'e dua etmek ve sosyo-kültürel bir mesaj vermek istediklerini ifade eden Şenkal, "Çocuklarımız, bizim geleceğimizdir. Onların kaybı hepimizi yaralıyor. Narin'in kaybı da tüm toplumumuzu derinden üzüyor" şeklinde konuştu.

Adalet Mesajı

Şenkal, Narin'e Allah'tan rahmet dilerken, Diyarbakır halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. "Adaletten kimse kaçamaz. Bizler adaletin sağlanacağına inanıyoruz" diyerek, toplumun duyarlılığının önemine dikkat çekti.

Dernek üyeleri, ziyaretten sonra Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Samsunspor maçına gitmek üzere Rize'ye yola çıktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği üyeleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Samsunspor Taraftarları Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ve beraberindeki 20 dernek üyesi, Narin'in fotoğrafı yer alan beyaz tişört giyinen ziyaretçiler, Samsunspor'un 21 dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı ve üzerinde Narin'in ismi de bulunan mor renkli 21 numaralı özel formayı mezara bıraktı, mezarı çevreleyen tellere "Çocuklar 'Narin'dir" yazılı pankart astı, dua etti ve mezara karanfil bıraktı.