Samsunsporlular İlkokul Birincileriyle Buluştu: Defter, Kalem ve Fidan Hediyesi

Samsunsporlular İlkokul Birincileriyle Buluştu

Samsunspor futbolcuları, 1. sınıfa başlayan minik öğrencilerle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Samsunspor Kulübü, Samsun Valiliği ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, kulübün 60. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" temasıyla düzenlenen organizasyon, Atakum Bayındır İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Etkinlikte takım kaptanı Zeki Yavru, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift ve Rick van Drongelen okula yeni başlayan öğrencilerle buluştu. Futbolcular, miniklere birlikte fotoğraf çektirip defter, kalem ve çam fidanı hediye etti.

Yönetimden ve Oyunculardan Mesajlar

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek bu yıl ilkokula başlayacak yaklaşık 20 bin çocuğa armalı defter ve kalem hediye edeceklerini söyledi. Bilen, kampanyayı gelecek yıllarda artırarak sürdürmeyi planladıklarını ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilen'in sözleri: "Ümit ediyorum ki çocuklarımız, aldıkları bu armağanla 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' mottomuza uygun olarak anılarının arasında güzel bir hikaye sahibi olurlar. İnşallah şehrimizde çığ gibi büyüyen bir Samsun ve Samsunspor sevdası olur. Bu da tribünlerimize ve sonuçlarımıza yansır diyorum."

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, geleceğin kırmızı beyazlılarını yetiştirmek amacıyla okullarda benzer etkinlikler düzenlemek istediklerini vurguladı.

Takım kaptanı Zeki Yavru ise Gazze ve Filistin'deki çocuklara yönelik duyarlılıklarını ifade etti. Yavru'nun sözleri şöyle: "Başarılı bir yıl olsun. Çocukların mutluluğu bizler için çok önemli. Bütün dünyadaki çocukların mutluluğu bizim için önemli. Başta Filistin ve Gazze'deki çocukları asla unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah'tan tek isteğimiz, onların da bir an önce mutluluğa kavuşması. Kendi şehrimizdeki, ülkemizdeki çocukların mutluluğunu da çok önemsiyoruz. Çocukların yüzünün tebessüm edeceği her türlü organizasyona katılmaya çalışıyoruz. Onları burada birazcık da olsun tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek, bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz."

Katılımcılar ve Öne Çıkan Anlar

Etkinliğe Samsunspor yönetimi, futbolcular, Samsunspor Voleybol Takımı'nın bazı oyuncuları ile Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar katıldı. Ayrıca, yakın zamanda doğum günü olan Zeki Yavru da minik öğrencilerle birlikte doğum gününü kutladı.

