SANA 20 Ağustos'ta Yeni Yüzünü Tanıtıyor: 5 Dilde Yayın, Kürtçe Dahil

Suriye resmi ajansı SANA, 20 Ağustos'ta Şam'da yeni görsel kimliği ve dijital altyapısıyla lansman yapacak; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve Kürtçe yayın başlayacak.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:09
SANA 20 Ağustos'ta yeni yüzünü ve dijital dönüşümünü tanıtıyor

Resmi ajans modern yayıncılık altyapısıyla sahneye çıkacak

Suriye resmi haber ajansı SANA, kapsamlı bir yenilenme sürecinin ardından 20 Ağustos'ta yeni yüzünün lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Lansman, başkent Şam'daki Ulusal Görsel Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek.

AA ekibi, yenileme çalışmalarının sürdüğü SANA binasını ve haber merkezini dron desteğiyle görüntüledi. Kurum, altyapı ve ekipmanlarını modern yayıncılık anlayışına uygun şekilde tamamen yenilediğini açıkladı.

SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin "SANA: Bir Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Mehamid, "Yeni bir dijital departman kurduk. Ayrıca hem yurt içinde hem de dışında görev yapacak muhabirlik birimleri oluşturduk." dedi.

Mehamid, lansmanın ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki ofislerin birden fazla dilde yayın yapmaya başlayacağını vurguladı. Kurumun Eski ekipmanları tamamen devre dışı bıraktığını, tüm sistemini yenilediğini ve binasını yeni görsel kimliğe uygun şekilde düzenlediğini ifade etti.

SANA, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve Kürtçe olmak üzere beş dilde yayın yapmayı planladığını duyurdu. Mehamid, "Kurulan çeviri masasında sadece çeviri yapılmayacak, her dilde özel haber içerikleri de üretilecek." diye konuştu.

Ajans arşivleriyle ilgili bilgi veren Mehamid, "1965'ten bu yana tutulan ajans arşivlerini dijital ortama aktardık. Bu arşivleri güvenlik nedeniyle koruma altına aldık. İlerleyen zamanda bunları Ajansa gelir getiren kalemlerden biri olarak abonelerimize arz etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehamid ayrıca, gelecek 5 yıl içinde SANA'nın bölgesel ve küresel haber ajanslarıyla rekabet edebilir hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Lansman törenine Suriye hükümetinin kabine üyeleri, çok sayıda büyükelçi ve maslahatgüzar ile birlikte Anadolu Ajansı temsilcilerinin de katılacağı bildirildi.

