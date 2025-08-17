DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlamalar: Husiler İsrail'i Suçladı

Sana'nın güneyinde Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyuldu; Husiler İsrail'in saldırısını öne sürdü, İsrail'den resmi açıklama yok.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 06:45
Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlamalar: Husiler İsrail'i Suçladı

Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlamalar

Yemen'in başkenti Sana'da, Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyulduğu bildirildi. Olayla ilgili haberler yerel basında yer aldı.

Olayın Detayları

Yerel basına göre patlamalar, Sana'nın güneyinde, Husilerin kontrolündeki bölgede gerçekleşti. Bazı haberlerde patlamaların İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Resmi Açıklama ve Tepkiler

İsrail'den olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi."

Arka Plan

Ensarullah (Husiler), Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Olay, bölgedeki hassas altyapı ve sivil tesisler açısından endişe yaratıyor.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
4
Fransa'dan Mali'de Gözaltına Alınan Büyükelçilik Çalışanına Tepki
5
Pakistan, dağcı ölümlerine rağmen tırmanışları kısıtlamayacak
6
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
7
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar