Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlamalar: Husiler İsrail'i Suçladı

Sana'da Elektrik Santrali Yakınında Patlamalar

Yemen'in başkenti Sana'da, Haziz Elektrik Santrali yakınlarında patlamalar duyulduğu bildirildi. Olayla ilgili haberler yerel basında yer aldı.

Olayın Detayları

Yerel basına göre patlamalar, Sana'nın güneyinde, Husilerin kontrolündeki bölgede gerçekleşti. Bazı haberlerde patlamaların İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Resmi Açıklama ve Tepkiler

İsrail'den olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi."

Arka Plan

Ensarullah (Husiler), Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Olay, bölgedeki hassas altyapı ve sivil tesisler açısından endişe yaratıyor.