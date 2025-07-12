Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi Açıldı

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) bünyesindeki Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen "Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi", sanatseverlerle buluştu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle hayata geçirilen sergi, 38 ülkeden 112 öğrencinin 283 eserini bir araya getiriyor.

Proje Koordinatörü Melek Ebrar Akpınar'dan Açıklamalar

Serginin açılışında konuşan Proje Koordinatörü Melek Ebrar Akpınar, İTM'nin 2008 yılında kurulduğunu ve uluslararası öğrencilere eğitim olanağı sunmayı hedeflediğini vurguladı. Akpınar, "Katılımcılarımıza geleneksel, görsel ve dijital sanatlar olmak üzere 3 farklı disiplinde eğitimler veriyoruz. Öğrenciler, 4-5 yıl süren eğitimlerle kendilerini geliştirebiliyorlar" dedi.

Ayrıca, Akpınar, serginin temel amacının öğrencilerin aldıkları eğitimin çıktılarını sergilemek olduğunu belirtti. "Bugünkü sergimizde 38 ülkeden 112 öğrencinin 283 eseri var. Öğrencilerimiz burada edindikleri bilgi ve deneyimle ülkelerine dönerek Türkiye’nin kültürel zenginliklerini götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Sanatla Buluşması

Sergide Azerbaycan, Brezilya, Etiyopya, Çin, Maldivler gibi birçok ülkeden öğrencilerin eserleri sergilendi. Eğitim programı kapsamında toplam 10 alanda, 4 ile 6 ay arasında süren kurslar verildi. Bu yıl, 52 ülkeden 220 öğrenci bu eğitimlere katıldı.

Akpınar, katılımcıların duyduğu memnuniyetten oldukça etkilendiklerini sözlerine ekleyerek, “Öğrencilerimizin burada hissettikleri, bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Türkiye’ye gelen herkes burada kendisini evinde gibi hissediyor" dedi.

Serginin Detayları

Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi, 10 farklı sanat dalında açılan 12 atölyede üretilen özgün eserleri içeriyor. Sergide, Fotoğraf Atölyesi, Kaligrafi Atölyesi, Ebru Atölyesi gibi çeşitli disiplinler yer almakta. Açılışta Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Şener Ağaç, YTB İstanbul Ofisi Genel Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu ve birçok sanatçı da hazır bulundu.

Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) bünyesindeki Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen "Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi" İTM'de açıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen karma sergi, Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri Projesi kapsamında 38 ülkeden 112 öğrencinin eserlerinden oluşuyor.

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) bünyesindeki Uluslararası Öğrenci Akademisi tarafından düzenlenen "Sanat İhtisas Atölyeleri Sergisi" İTM'de açıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen karma sergi, Uluslararası Öğrenci Akademisi Sanat İhtisas Atölyeleri Projesi kapsamında 38 ülkeden 112 öğrencinin eserlerinden oluşuyor.