Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda

Nazilli'de ADÜ'lü Öğrencilerin Proje Pazarı Yoğun İlgi Gördü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Proje ve AR-GE Koordinatörlüğü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ile Nazilli Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen Proje Pazarı, Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Sergi

Program; protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 41 proje stantlarda görücüye çıktı. Protokol üyeleri stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Etkinlik açılışında konuşan Doç. Dr. Mehmet Metin Dam, bölümün 7+1 eğitim sistemine geçiş, akreditasyon başvurusu ve uygulamalı derslerle öğretim programlarının güçlendirilmesi süreçlerini sürdürdüğünü vurguladı. Dam, inovasyon dersi kapsamında öğrencilerin 2209 projelerine yönlendirildiğini, proje yazma eğitimi aldıklarını, bilimsel poster hazırlayıp kendi prototiplerini geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca burada sergilenen projelerin 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuruda bulunduğunu söyledi.

Ödüller ve Katılımcılar

Proje Pazarı'nda öğrencilerin emeklerinin ödüllendirildiği törende, en başarılı projelere tam altın, yarım altın ve çeyrek altın; ayrıca on proje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Nazilli Ticaret Odası'na teşekkür edildi.

Programa; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Erdoğan Uludağ, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Peker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, akademisyenler ve proje sahibi öğrenciler katıldı.

Etkinlik, öğrencilerin akademik üretkenliğini ve araştırma kültürünü teşvik eden önemli bir platform olarak değerlendirildi.

