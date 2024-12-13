Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2025 Bütçesini TBMM'de Açıkladı: 71 Milyar Dolar Yatırım İhtiyacı

TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçesi Sunumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda değerlendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sunumunda önemli projeleri ve hedefleri paylaştı.

Düşük Karbonlu Yol Haritaları

Kacır, alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için hazırladıkları Düşük Karbonlu Yol Haritalarına dikkat çekerek, bu dört sektörde karbonsuzlaşma projeleri için 2053 yılına kadar 71 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirtti. Ayrıca, sanayi alanında Türkiye'nin dünya sahnesinde hak ettiği konuma gelmesi için büyük başarılara imza attıklarını ifade etti.

Üretim ve İhracat Rekorları

Kacır, otomotiv, beyaz eşya ve çelik üretiminde 16,5 milyon tondan 34 milyon tona, demir-çelik ihracatının ise 3,5 milyar dolardan 27 milyar dolara çıktığını vurguladı. İhracatın tekstil ve hazır giyimde 12 milyar dolardan 33 milyar dolara, mobilyada 291 milyon dolardan 4,5 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi.

İmalat Sanayisinin İhracatı Artıyor

Kacır, tüm sektörlerde imalat sanayisinin yıllık ihracatının 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin sanayi üretimi artışında OECD ülkeleri arasında ilk sırada bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar en fazla ürünü rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Yüksek Teknoloji ve Elektrikli Araç Hedefleri

Kacır, elektrikli araç üretim kapasitesinin yılda en az 1 milyon elektrikli araç hedeflediğini ve Türkiye’nin otomobili Togg ile bu alanda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa’da üretim tesisi kuracağı müjdesini verdi.

Savunma Sanayisine Yatırımlar

Kacır, savunma sanayisinde Türkiye'nin çip tasarımı ve yerli üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. HIT-30 programında yatırım çağrısıyla 5 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını açıkladı.

Emek Yoğun Sektörlere Destek

Kacır, emek yoğun sektörlerde KOSGEB eliyle yeni destek mekanizmaları hayata geçireceklerini duyurdu ve KOBİ’lere 48 bin KOBİ'ye 10,3 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

Deprem Bölgesinin Yeniden İhya Çalışmaları

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Kacır, toplamda 15 OSB ve 16 Sanayi Sitesi projesi için 10 milyar 76 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti.

İtirazlar ve Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında hak ettiği yerde olmadığını ifade ederek, teknoloji ihracatındaki düşüklüğün çözülmesi gerektiğini kaydetti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kacır’ın konuşmasında sanayi ile ilgili doyurucu açıklamalara yer verilmediğini dile getirdi.