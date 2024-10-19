Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Teknoloji Vurgusu

Teknoloji ve Savunma Sanayinde Türkiye'nin Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kacır, "Savunma sanayinde başarılı olduysak, tüm sektörlerde de Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Geçmişten Günümüze Zorluklar

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda birçok zorluğu birlikte aştıklarını belirterek, "Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefine hep birlikte yürüdük." ifadelerini kullandı.

Hakların Teslimi

Bakan, ayrımcılığa uğramış grupların haklarının yeniden teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim hikayemizde, yirmi iki yıl öncesine kadar yaşanan zorlukların son bulması var." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayiinde Yükseliş

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını da paylaşarak, üretim oranının %20'lerden %80'e çıkardıklarını belirtti. "Bayraktar, Anka, Akıncı, Hürkuş gibi teknolojik atılımlarımızla gökyüzüne imzamızı attık." dedi.

İhracat Bu Yıl 6 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin savunma sanayinde 6 milyar doları aşan bir ihracat düzeyine ulaştığını ifade eden Kacır, en iyi insansız hava araçlarına sahip olunduğunun altını çizdi. "Bu araçlar, 50'den fazla ülkenin semalarını koruyor." diye ekledi.

Tekirdağ'a Yeni Yatırımlar

Tekirdağ'ın organize sanayi bölgeleriyle gelişimine odaklanacaklarını belirten Kacır, "Daha çevreci bir anlayışla önümüzdeki dönemde çalışacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca, NATO limanıyla bağlantılı büyük bir uluslararası yatırım projesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Kongre Gündemiyle Düğün Kutlaması

Kacır, düğün tarihi kongre gününe denk gelen Melike ve Mert Alpak çiftini tebrik etti. Çifte altın hediye eden Kacır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri de Konuştu

Kongrede AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, il başkanı Ali Gümüş ve ilçe başkanı Ertan İnanç da söz aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.