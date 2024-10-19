DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Teknoloji Vurgusu

Bakan Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedefini vurguladı ve AK Parti kongresinde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:27
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Teknoloji Vurgusu

Teknoloji ve Savunma Sanayinde Türkiye'nin Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kacır, "Savunma sanayinde başarılı olduysak, tüm sektörlerde de Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke haline getireceğiz." dedi.

Geçmişten Günümüze Zorluklar

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda birçok zorluğu birlikte aştıklarını belirterek, "Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefine hep birlikte yürüdük." ifadelerini kullandı.

Hakların Teslimi

Bakan, ayrımcılığa uğramış grupların haklarının yeniden teslim edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim hikayemizde, yirmi iki yıl öncesine kadar yaşanan zorlukların son bulması var." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayiinde Yükseliş

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını da paylaşarak, üretim oranının %20'lerden %80'e çıkardıklarını belirtti. "Bayraktar, Anka, Akıncı, Hürkuş gibi teknolojik atılımlarımızla gökyüzüne imzamızı attık." dedi.

İhracat Bu Yıl 6 Milyar Doları Geçti

Türkiye'nin savunma sanayinde 6 milyar doları aşan bir ihracat düzeyine ulaştığını ifade eden Kacır, en iyi insansız hava araçlarına sahip olunduğunun altını çizdi. "Bu araçlar, 50'den fazla ülkenin semalarını koruyor." diye ekledi.

Tekirdağ'a Yeni Yatırımlar

Tekirdağ'ın organize sanayi bölgeleriyle gelişimine odaklanacaklarını belirten Kacır, "Daha çevreci bir anlayışla önümüzdeki dönemde çalışacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca, NATO limanıyla bağlantılı büyük bir uluslararası yatırım projesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Kongre Gündemiyle Düğün Kutlaması

Kacır, düğün tarihi kongre gününe denk gelen Melike ve Mert Alpak çiftini tebrik etti. Çifte altın hediye eden Kacır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri de Konuştu

Kongrede AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, il başkanı Ali Gümüş ve ilçe başkanı Ertan İnanç da söz aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Saray 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması
2
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı
3
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
4
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
5
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
6
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Pamukova'da 5. Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali Coşkusu Başladı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’