Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Erzincan'da: Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni İnceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni inceledi; OSB temel atma törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:36
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki çalışmaları değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni ziyaret etti. Kente çeşitli temaslarda bulunmak ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma törenine katılmak üzere gelen Bakan Kacır, merkezde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında merkez bünyesinde yürütülen çalışmalara ve yapılan yatırımlara ilişkin bilgi alan Bakan Kacır, yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında bölge halkıyla da sohbet eden Kacır, projenin ilerleyişini yakından takip etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hamza Aydoğdu'ndan brifing alan Bakan Kacır, yatırımların önemine dikkat çekti. Bölgenin kış sporları ve doğa turizmi açısından taşıdığı potansiyelin vurgulandığı görüşmelerde, projelerin sürdürülebilir gelişimi ele alındı.

Bakan Kacır'a AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü eşlik etti. Ziyaret, hem turizm yatırımlarının değerlendirilmesine hem de kentin sanayi altyapısına yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı.

