Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzi iddiası yerini başkanlık katındaki lüks banyolara bıraktı

Sancaktepe Belediyesi binasında başkanlık katında jakuzi yapıldığı iddiası, yeni gelişmelerle farklı bir boyut kazandı. İddiaların ardından belediye binası basın mensuplarına açıldı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a tartışmalı bölümleri gezdirdi. Başkan Yeğin, "Bence jakuzi ile bunun olması arasında fark yok" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İddiaların odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçimi kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nde başkanlık katında ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiasıyla ilgiliyse, bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Ancak, Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında bulunan 'jakuzi' iddiası yerine, başkanlık katında 2 adet lüks banyo olduğu ve belediyedeki 8 başkan yardımcısının da 8 duş kabini bulunduğu tespit edildi.