Sancaktepe'de Âşıklar Şöleni: Anadolu Geleneği Yaşatıldı

Sancaktepe Belediyesi, Anadolu'nun köklü kültürel mirası olan âşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği Âşıklar Şöleni ile dikkat çekti. Değişen toplumsal ve kültürel yapıya rağmen yüzyıllardır süren bu gelenek, Sancaktepe'de yeniden hayat buldu.

Usta âşıklar aynı sahnede buluştu

Alanında usta isimlerin sahne aldığı şölen, katılımcılara duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Alper Yeğin eşliğinde âşıklar, Anadolu insanının sevinçlerini, acılarını, umutlarını ve toplumsal sorunlarını saz ve sözle dile getirdi. Geleneksel deyişler ve karşılıklı atışmalar izleyiciden yoğun alkış aldı.

Kültürel miras yaşatılıyor

Etkinlikte, âşıklık geleneğinin yalnızca bir müzik türü olmadığı; aynı zamanda sözlü tarih ve halk bilinci açısından önemli bir kültürel değer olduğu vurgulandı. Şölen, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek kültürel paylaşımın güçlenmesine katkı sundu.

Etkinlikle ilgili konuşmasında Alper Yeğin şunları söyledi: "İlçemizde bir gelenek haline gelen ve Anadolu âşıklık geleneğinin usta isimlerinin bir araya geldiği âşıklar şöleni programında kültürümüzü yaşatan, geleneğimizi yarınlara taşıyan tüm âşıklarımıza, katılımcılarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sancaktepe Belediyesi'nin kültürel mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla hayata geçirilen şölen, Anadolu'nun kadim değerlerini yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak hafızalarda yer etti.

