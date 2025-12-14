DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.352,72 0,07%

Sancaktepe'de Âşıklar Şöleni: Anadolu Geleneği Yaşatıldı

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği Âşıklar Şöleni, usta âşıkların sahne aldığı programla âşıklık geleneğini genç kuşaklara taşıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:23
Sancaktepe'de Âşıklar Şöleni: Anadolu Geleneği Yaşatıldı

Sancaktepe'de Âşıklar Şöleni: Anadolu Geleneği Yaşatıldı

Sancaktepe Belediyesi, Anadolu'nun köklü kültürel mirası olan âşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği Âşıklar Şöleni ile dikkat çekti. Değişen toplumsal ve kültürel yapıya rağmen yüzyıllardır süren bu gelenek, Sancaktepe'de yeniden hayat buldu.

Usta âşıklar aynı sahnede buluştu

Alanında usta isimlerin sahne aldığı şölen, katılımcılara duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Alper Yeğin eşliğinde âşıklar, Anadolu insanının sevinçlerini, acılarını, umutlarını ve toplumsal sorunlarını saz ve sözle dile getirdi. Geleneksel deyişler ve karşılıklı atışmalar izleyiciden yoğun alkış aldı.

Kültürel miras yaşatılıyor

Etkinlikte, âşıklık geleneğinin yalnızca bir müzik türü olmadığı; aynı zamanda sözlü tarih ve halk bilinci açısından önemli bir kültürel değer olduğu vurgulandı. Şölen, farklı yaş gruplarını bir araya getirerek kültürel paylaşımın güçlenmesine katkı sundu.

Etkinlikle ilgili konuşmasında Alper Yeğin şunları söyledi: "İlçemizde bir gelenek haline gelen ve Anadolu âşıklık geleneğinin usta isimlerinin bir araya geldiği âşıklar şöleni programında kültürümüzü yaşatan, geleneğimizi yarınlara taşıyan tüm âşıklarımıza, katılımcılarımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sancaktepe Belediyesi'nin kültürel mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla hayata geçirilen şölen, Anadolu'nun kadim değerlerini yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak hafızalarda yer etti.

SANCAKTEPE’DE ÂŞIKLAR GELENEĞİ GELECEĞE TAŞINDI

SANCAKTEPE’DE ÂŞIKLAR GELENEĞİ GELECEĞE TAŞINDI

SANCAKTEPE’DE ÂŞIKLAR GELENEĞİ GELECEĞE TAŞINDI

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama