Sancaktepe'de Oto Galericiler Sitesinde Yangın Çıktı

Sancaktepe'de Yangın Paniği

Sancaktepe'nin Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki oto galericiler sitesinde, araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, yangın ihbarının ardından çok sayıda sağlık ve polis ekibiyle birlikte bölgeye sevk edildi. Şu an için ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla müdahaleleri sürmektedir.

Çevre İlçelerden Görülen Dumanlar

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de belirgin bir şekilde görülürken, bazı vatandaşların yanma sırasında patlamaların meydana geldiğine dair duyumlar aldığı bildirildi.

Ayrıca, bazı iş yeri sahiplerinin olay yerine gelerek galerideki araçları dışarı çıkarmaya çalıştıkları gözlemlendi. Yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri var gücüyle çalışıyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.