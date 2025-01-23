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Sancaktepe'de Seyir Halindeki İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Sancaktepe'de hareket halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:19
Sancaktepe'de Seyir Halindeki İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

İETT Otobüsünde Yangın Paniği

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Olay, 19E hat numaralı otobüs yolcu indirdikten sonra hareket ettiğinde gerçekleşti.

Otobüsten yükselen dumanlar, yolcular arasında paniğe yol açtı. Şoförün aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekmesinin ardından yolcular hızla tahliye edilerek, olası bir tehlikeden uzaklaştırıldılar.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye personeli yangına müdahale ederek yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi ve maddi hasar ile ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

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